Expositie over moord op Kerwin Duinmeijer: "Voor het eerst zichtbaar dat er racisme was"

De moord op de 15-jarige Kerwin Duinmeijer, in 1983 in de Damstraat, staat bekend als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu, bijna veertig jaar later, is de impact van deze gebeurtenis te zien in een tentoonstelling in het Amsterdam Museum aan de Amstel.

In de nacht van 20 op 21 augustus 1983 loopt Kerwin met wat vrienden over straat, ze vieren de verjaardag van een van hen. In de Damstraat gaan ze even naar een snackbar, als ze die verlaten krijgen ze ruzie met twee skinheads. Na een korte woordenwisseling en handgemeen, wordt Kerwin neergestoken door een derde skinhead (16) die zich bij zijn vrienden had gevoegd. De moord maakt heel veel los in het land. Mensen gaan massaal de straat op om hun stem te laten horen. Kerwin wordt het boegbeeld van antiracisme." Voor het eerst werd het echt heel erg zichtbaar dat er racisme was", legt conservator Annemarie de Wildt uit.

In 1984 krijgt beeldhouwer Nelson Carrilho de opdracht om een monument ter nagedachtenis aan Kerwin te maken. Enkele maanden later wordt het in het Vondelpark onthuld. Carrilho besloot geen beeld van Kerwin zelf te maken, maar Mama Baranka (moeder aarde). Het verwijst naar de aarde van het eiland waar Kerwin vandaan komt en de kracht van de Afrikaanse vrouw.

Hoewel sommige vrienden en familie van Kerwin de keuze van Carrilho niet meteen begrijpen, heeft hij geen spijt. "Het is niet goed voor toekomst van onze kinderen, als wij altijd maar de mensen die zijn vermoord om hun zwarte huid, plaatsen in een openbare ruimte". Thuis De dader riep onder meer "ga terug naar je eigen huis, vuile nikker", dit inspireerde Carrilho om Mama Baranka te maken. Een beeld zonder voeten en sokkel, maar dat wortelt in de grond van het Vondelpark. Hiermee wil hij laten zien dat iedereen hier thuis hoort. "Het is goed om dit soort momenten te blijven herdenken", zegt de Wildt. Op verzoek van het Amsterdam Museum maakt Carrilho afgelopen jaar daarom een miniatuurversie van Mama Baranka. Naast het beeld zijn er foto's, citaten en een korte documentaire in de tentoonstelling te zien. De tentoonstelling is tot 2 september te zien.