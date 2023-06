'Bestuurlijk verplaatsen' demonstranten ondanks uitspraak rechter niet van tafel

Burgemeester Halsema sluit niet uit dat ze demonstranten die bijvoorbeeld wegen blokkeren in de toekomst opnieuw 'bestuurlijk verplaatst'. Een rechter had geoordeeld dat dat niet mocht, maar de gemeente is in hoger beroep gegaan en houdt mede daarom de mogelijkheid nog open.

Bij de zogeheten bestuurlijke verplaatsing zetten agenten demonstranten in bussen van het GVB. Ze zijn niet aangehouden, maar worden wel een heel stuk verderop afgezet in de hoop dat ze zich niet opnieuw bij dezelfde demonstratie aansluiten. Een rechter oordeelde in september echter dat Halsema die demonstranten daarmee van hun vrijheid heeft beroofd.

"De recente demonstraties van klimaatactivisten in Den Haag laten zien dat er een toenemende bereidheid is om bevelen tot het opheffen van een blokkade, te negeren", schrijft Halsema vandaag in een brief aan de gemeenteraad. "Omdat de driehoek massale aanhoudingen wil blijven voorkomen, wil zij de mogelijkheid van verplaatsing voorlopig behouden, zij het met in achtneming van de bovenstaande rechtelijke uitspraak."

Ze wil de demonstranten bij een 'massale langdurige vreedzame blokkade' daarom 'zoveel mogelijk de gelegenheid bieden om elders de demonstratie voort te zetten'. "Afhankelijk van de concrete situatie zal besloten worden welke wettelijke grondslag hiervoor te gebruiken, zodat rechtsbescherming zo optimaal mogelijk geboden kan worden."