Drie evenementen op de Johan Cruijff Boulevard, hoe leid je dat in goede banen?

De Canadese zanger The Weeknd in de Johan Cruijff Arena, de Amerikaanse band The Chicks in de Ziggo Dome en de Australische singer-songwriter Dean Lewis in de Afas Live. Het was vrijdagavond uitzonderlijk druk op de Johan Cruijff Arena. Op allerlei manieren werd geprobeerd om ondanks de ongeveer 60.000 bezoekers geen te grote drukte te laten ontstaan.

De evenementenlocaties huren zelf beveiligingspersoneel in en de politie was gisteravond ook met 25 tot 30 agenten met de evenementen bezig. Het gaat om een evenemententeam met vooral agenten die werkzaam zijn in Zuidoost. "De sfeer is goed, men zit rustig te genieten van wat drank, met elkaar gezellig te praten en dat zal vaak gaan over de beleving van het evenement en wat ze gaan meemaken", vertelt Adri Verlaan, projectleider evenementen van de politie.

In een kantoor in de Johan Cruijff Arena, het zogeheten Operationeel Mobiliteitscentrum, zitten onder meer de gemeente, Johan Cruijff Arena, de politie en het GVB. Met zo'n 200 camera's wordt het gebied in de gaten gehouden en vanaf hier worden beslissingen gemaakt, zoals het tijdelijk sluiten van station Bijlmer Arena (zodat het niet te druk wordt op de perrons) of verkeer andere richtingen op te sturen.

Fans van The Weeknd en fans van The Chicks AT5

Ook vandaag is een deel van de fans al lange tijd van tevoren gekomen. Verlaan snapt dat fans eerder willen komen, maar hij vindt het uit veiligheidsoverwegingen niet verstandig als ze op straat slapen. Agenten proberen concertgangers daarom te overtuigen dat niet te doen. Zo kregen ze Harry Styles-fans zover dat zij toch een hotelkamer boekten, al gebruikten meerdere fans dezelfde hotelkamer voor een periode van de dag of nacht.

Spreiding

De vroege komst van sommige fans heeft ook voordelen, want de instroom gaat mede daardoor geleidelijk. Daarnaast zet de Arena de deuren al om 17.00 uur in de middag open, terwijl de Ziggo Dome en AFAS Live om 18.30 uur openen.

Maar in de avond is de spreiding minder groot. Rond 22.30 uur stopt het concert van Dean Lewis in de Afas Live en rond 23.00 uur stoppen The Weekend in de arena en The Chicks in de Ziggo Dome.

Bij station Bijlmer Arena dirigeert het personeel van de NS de concertgangers via luidsprekers naar de juiste ingangen. Hoewel het zeker een halfuur lang erg druk is, staan er rond 23.45 uur nauwelijks nog rijen voor het station. Mick Werkendam, voorzitter van het Operationeel Mobiliteitscentrum namens de gemeente, is dan ook tevreden. "Deze avond is succesvol verlopen."