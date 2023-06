Minicamping met Harry Styles-fans bij Johan Cruijff Arena

Hoewel het eerste concert van tieneridool Harry Styles morgen pas in de Johan Cruijff Arena plaatsvindt, zitten tientallen fans al in tentjes en op opblaasbare bedjes te wachten.

Het AD sprak gisteren al een groepje fans dat aangaf te blijven slapen. De politie gaf tegenover de krant wel aan dat overnachten rond de Johan Cruijff Arena verboden is en dat de politie er boetes voor kon geven. Het is wel de vraag of dat gebeurt. Sommige fans slapen overdag al en maken elkaar waarschijnlijk in de nacht wakker als er politie langskomt.

Op de Johan Cruijff Boulevard lopen zondag en maandag niet niet alleen fans van Harry Styles. Zondagavond treedt de Zweedse heavymetalband Ghost in de AFAS Live op. Het concert is uitverkocht en de AFAS Live waarschuwt voor grote drukte vanwege het gelijktijdige concert van Styles. In de Ziggo Dome vindt een dag later een concert plaats van de Britse zanger en muzikant Peter Brian Gabriel.

Twee nachten

Harry Styles trad al meerdere keren op in de stad. Vorig jaar stond hij in de Ziggo Dome. Toen ontstonden er lange rijen voor de concerthal en gaven sommige fans aan dat ze er twee nachten geslapen hadden. De Brit stond in 2018 al in de Ziggo Dome en in 2017 kwam Styles naar de AFAS Live. Ook trad hij met de groep One Direction, waarvan Styles bekend werd, twee keer op in de stad.

De Johan Cruijff Arena gaat op 4, 5 en 6 juni om 18.00 uur open. De zanger treedt vanaf 20.45 uur op en de concerten eindigen rond 22.30 uur.