Concertagenda Johan Cruijff Arena deze zomer uitzonderlijk vol

Deze zomer treden er meer artiesten in de Johan Cruijff Arena op dan gebruikelijk. Het gaat naast Bruce Springsteen om Harry Styles, The Weeknd, Coldplay en Beyoncé. Na de zomervakantie vindt ook het Amsterdam Music Festival plaats.

In De Telegraaf vertelt Hidde Salverda, operationeel directeur van de Johan Cruijff Arena, over de concertzomer. "Dat we nu achter elkaar vijftien concerten kunnen geven, is uitzonderlijk, maar heeft nog altijd te maken met het na-ijleffect van de coronapandemie. Artiesten konden lang niet optreden en zijn nu met een inhaalslag bezig, waarvan wij en alle muziekliefhebbers profiteren."