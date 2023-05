Vier dagen in de rij voor concert Bruce Springsteen: "Willen echt tegen het podium aan staan"

Mensen die uren in de rij staan om hun grote idool van dichtbij te zien: bij de Johan Cruijff Arena en de Ziggo Dome gebeurt het wel vaker, maar fans van Bruce Springsteen brengen het naar een heel ander niveau. Want hoewel 'The Boss' pas donderdag zijn eerste show in de Arena speelt, stonden zijn grootste fans gisteren al in de rij.

Voor de doorgewinterde concertganger Evert is het niet de eerste keer dat hij aan zoiets begint: "Bij Bruce Springsteen gebeurt het al jaren de fans zich al een paar dagen van tevoren verzamelen." Ze doen het om er zeker van te zijn dat ze echt tégen het podium aan kunnen staan.

"Springsteen heeft me toen ik al heel jong was met zijn muziek geraakt", vertelt Evert. Eerst door het geluid van hits als Dancing in the Dark en Born in the USA, maar later ook door de teksten die Springsteen schreef. "Die hebben mij altijd aangesproken."

De muziekliefhebbers kunnen een plekje vooraan het podium reserveren door een paar keer per dag in te checken. Iedere dag moeten de bezoekers om elf, drie en zeven uur zich melden. In de tussentijd mogen ze gaan en staan waar ze willen. Als je er op de afgesproken tijden niet bent, vervalt je reservering.

Het heeft ertoe geleid dat Evert nog altijd meerdere keren per jaar een concert van de Amerikaan bezoekt. Deze week is hij er twee keer bij, want zaterdag speelt Springsteen nog een keer in de Arena. Wel vanaf een andere plek, want Evert is niet van plan nog een keer dagen in de rij te staan. "Maar het is ook mooi om het concert vanaf een andere plek mee te maken."