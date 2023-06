Geert Groote Scholen in de financiële problemen: o.a. stop op inzet externe leerkrachten

Stichting Geert Groote Scholen, waaronder zeven vrije basisscholen in Amsterdam vallen, staan sinds ongeveer een maand onder scherp aangepast financieel toezicht vanuit de Onderwijsinspectie. De scholenstichting heeft hoog risico om het financieel niet meer te redden als het zo doorgaat. In een maand tijd, eerder dit jaar, bleek de stichting ineens zo'n 100 duizend euro minder te besteden te hebben dan verwacht.

Op 20 januari dit jaar kreeg de onderwijsinspectie signalen binnen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over problemen bij de scholenstichting. Wat blijkt is dat de scholen in een financieel gevaarlijke situatie zitten, zoals de inspectie het noemt in een rapport: "een zeer zorgelijke en snelle neerwaartse trend." Zo was er eind februari nog 187.507,10 euro aan liquide middelen. Zo'n twee weken later, op 12 maart, was dit nog maar ruim 90 duizend euro.

De stichting verzorgt al het vrije basisonderwijs in de stad voor in totaal zo'n 1.300 leerlingen op zeven scholen. Als de stichting zo doorgaat en de financiële doelen die zijn gesteld niet op peil houdt, dan kunnen er grote problemen ontstaan wat betreft onder andere het uitbetalen van salarissen van leerkrachten. "De continuïteit van het onderwijs kan hierdoor binnen afzienbare termijn in het geding zijn", schrijft de onderwijsinspectie.