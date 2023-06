Slavernijverleden bespreken aan de Keti Koti Tafel: "Racisme en vooroordelen niet verdwenen"

Het is van belang om in gesprek te gaan met elkaar over het slavernijverleden om onder andere 'verbinding te leggen', zo legt procesbegeleider Gracia Clijdesdale uit over de Keti Koti Tafels. Volgens Clijdesdale is er nog altijd sprake van discriminatie, zoals bij de geestelijke gezondheidszorg en is er te weinig aandacht voor met name het slavernijverleden: "Je ziet dat mensen nog vastlopen."

Het gesprek aangaan

Aan meerdere picknicktafels in de aula van het ROC-gebouw werden gisteren in drie gespreksrondes ervaringen gedeeld over discriminatie en in- of buitensluiting. Het doel: aandacht brengen aan het leed, dat in de nasleep van de slavernij nog steeds bestaat. "Met de afschaffing van de slavernij zijn niet opeens het racisme en de vooroordelen uit de cultuur verdwenen", vertelt mede-initiatiefnemer Machiel Keestra.

De aanwezigen die het gesprek met elkaar aangingen kijken tevreden terug op de gesprekken. "Ik vond het geweldig. Het is niet vaak dat je het er zo diep over hebt, vooral ook met anderen waar je het niet zo snel mee zou bespreken", aldus één van hen. Ook een andere deelnemer vond het fijn om zijn verhaal uit te leggen. "Je komt in gesprek met mensen die bepaalde dingen niet hebben meegemaakt, die geen racisme of uitsluiting kennen. Dan kan je vanuit jouw verhaal uitleggen hoe het voelt."

Open en met respect

Onder witte mensen blijkt het volgens Clijdesdale nog een ingewikkeld thema om over te praten. De Keti Koti Tafel maakt het mogelijk om "open en met respect" het gesprek met elkaar aan te gaan over de blijvende impact van slavernij. En die impact is er bij iedereen, zo bracht een verhaal over buitensluiting een "oude witte man" tot tranen.

Een aanwezige stagiair vertelde zijn ervaringen met stageplekken aan de tafels. Door stagediscriminatie had hij zijn loopbaan bijna opgegeven, totdat hij een plek op de school vond. Een andere deelnemer deelde hoe zij omgaat met discriminatie en vindt dat het juist belangrijk is om je visie te delen met mensen die je niet kent. Ze heeft geleerd dat iedereen een eigen, complex verhaal heeft.