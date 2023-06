Keti Koti-maand gestart met herdenkingstocht vanaf de Dam

De Keti Koti-maand, waarin er uitgebreid aandacht is voor de slavernijgeschiedenis van Nederland, is vanmiddag om 14.30 uur officieel gestart met de traditionele herdenkingstocht, de Memre Waka. Vanaf de Dam leidt de wandeling langs grachtenpanden die een duidelijke connectie hebben met het slavernijverleden.

De herdenkingstocht eindigt bij de ambtswoning van burgemeester Halsema. Ook dat gebouw speelt een rol in de slavernijgeschiedenis. Degene die het pand bouwde en er voor het eerst woonde, Paulus Godin, handelde namelijk in de zeventiende eeuw in slaven. Het Stadsarchief bezit een document waarin staat dat hij 15.000 slaven belooft te leveren aan Spanje.

Bij de ambtswoning worden vanmiddag kransen gelegd, speeches gehouden en een spiritueel ritueel uitgevoerd. Ook worden er 150 Heri Heri-maaltijden uitgedeeld: een Surinaams gerecht met cassave, banaan en zoete aardappel dat stamt uit de tijd van de slavernij. Door het hele land zijn er de komende maand herdenkingen, lezingen, theatervoorstellingen en festivals.

1 juli

Op 1 juli wordt gevierd dat Nederland 160 jaar geleden formeel en 150 jaar geleden in de praktijk heeft afgeschaft in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen 's middags aanwezig zijn bij de Nationale Herdenking in het Oosterpark, evenals premier Mark Rutte. Op het Museumplein is daarna het Keti Koti festival.