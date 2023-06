Halsema breidt messenverbod uit naar hele stad: "Steekincidenten vinden overal plaats"

Burgemeester Femke Halsema gaat het messenverbod uitbreiden naar de gehele stad. Meerdere scholen in de stad zijn bezorgd over het aantal jongeren dat met een mes op zak loopt en vroegen aan de burgemeester om actie te ondernemen. Het verbod gaat per 1 juli gelden.

In een aantal gebieden in de stad geldt nu al langere tijd een messenverbod. Dat gaat over delen van het centrum, Zuidoost, Oost, de Da Costabuurt, de Sarphatiparkbuurt en Teleport. De politie mag in die gebieden boetes uitdelen voor het dragen van messen en de wapens vervolgens innemen. Preventief fouilleren om te kijken of iemand een mes bij zich heeft, mag niet.

Die regels gaan straks voor de gehele stad gelden. "Steekincidenten vinden plaats in heel Amsterdam en beperken zich immers niet tot de overlastgebieden", zo schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. "In de praktijk treft de politie ook buiten de overlastgebieden wapens aan, die nu niet in beslag kunnen worden genomen."

In Nederland mag je niet in bezit zijn van een groot aantal steekwapens, maar een aantal daarvan - zoals een zak- of keukenmes - mag je wel gewoon op zak hebben. De politie ziet dat juist dit soort wapens veel worden gebruikt bij steekpartijen. Met het messenverbod zijn alle voorwerpen die je als steekwapen kunt gebruiken en niet zijn ingepakt verboden.