Doorrijverbod Sloterweg-West komt eraan: ''Het is hier levensgevaarlijk''

De Sloterweg is een drukke smalle straat die vaak wordt gebruikt als sluiproute naar de A4. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en daarom komt er vanaf 1 juli een inmiddels bekend begrip 'knip' in de straat. In Het Verkeer spreken we met omgevingsmanager Bernard Kroeger over dit doorrijverbod en horen we wat bewoners ervan vinden.

Dat het druk is op de Sloterweg wordt al snel duidelijk als we hier een tijdje staan te filmen. Het is een constante stroom van auto's, vrachtwagens en motoren. En daar is deze weg niet voor geschikt, legt de omgevingsmanager uit. ''De Sloterweg kan maximaal 6000 motorvoertuigen per etmaal aan maar dat zijn er nu 9000'', aldus Kroeger. Deze drukte zorgt voor veel gevaarlijke situaties. ''De veiligheid van fietsers staat voorop en daarom gaan we deze 'knip' invoeren.'' Vorig jaar heeft de gemeenteraad hiervoor ingestemd.

Bewoners en voorbijgangers die we spreken beamen de drukte op de Sloterweg. ''Het is hier levensgevaarlijk. Als ik hier fiets is het vaak op de millimeter dat je niet wordt aangereden'', vertelt een man die hier al lange tijd woont.''Er zijn hier veel ongeregeldheden'', aldus een jongen die boodschappen bezorgt. Een motorrijder voegt hier aan toe: ''Er zijn hier teveel dikke auto's die zich er toch doorheen willen duwen.''

Dat er nu een 'knip' in de Sloterweg komt daarover zijn de meningen wel verdeeld. ''Een goede oplossing'', vindt de boodschappenbezorger. ''Ik vind het jammer want ik rij hier iedere dag heen en weer'', vertelt een dame in een tractor. Een bewoner maakt zich zorgen dat het nu op andere wegen vast komt te staan. De 'knip' op de Sloterweg-West gaat in vanaf zaterdag 1 juli. In beide richtingen geldt dan een doorrijverbod voor alle motorrijtuigen. Ter hoogte van de kruising met de Ditlaar hangt een camera. ''Als een auto wel doorrijdt wordt het kenteken gescand. Staat hij niet op een lijst dat je erdoor mag dan volgt een boete van 110 euro.'' Nood- en hulpdiensten, het openbaar vervoer, fietsers en bromfietsers en RVV-ontheffingshouders (voor de hele stad) kunnen wel langs de camera. In november komen er meer 'knips' aan. Dan wordt er een doorrijverbod ingevoerd bij de kruising Laan van Vlaaderen/Plesmanlaan en de Sloterweg-Oost. ''Dit doen we om te voorkomen dat er sluipverkeer in de spits ontstaat in de woonwijken'', sluit Kroeger af.