In realityserie ‘GAM’ kijkt AT5 mee achter de schermen van Ghanees-Amsterdamse soap

GAM is een realityserie over een groep Ghanees-Amsterdamse acteurs en toneelspelers uit voornamelijk Zuidoost. In vier afleveringen volgt AT5 de beslommeringen die bij de productie en uitvoering van hun nieuwste soapserie komen kijken.

In de Ghanees Amsterdamse gemeenschap zijn de acteurs van Stichting GAM bekende namen. Sinds 2002 timmeren de vrijwilligers al aan de weg en maken zij voornamelijk films, soaps en talkshows. Vaak gaan deze over sociaal-maatschappelijke zaken in de Ghanese gemeenschap. In de eerste aflevering leren we de oprichter van GAM, Veronica van de Kamp, kennen.

‘Ze noemden mij Ghana-Oprah’

Van de Kamp is een celebrity in Zuidoost. Volgens haar vriendin Suzie Ampofo kan je op een drukke zaterdag nog geen drie stappen zetten in de Amsterdamse Poort, zonder iemand tegen te komen die haar kent. Van de Kamp zelf is er nuchter onder. ‘We maken verhalen waar mensen zich in kunnen herkennen. We kwamen er al snel achter dat drama dé manier is om mensen te entertainen, en om tegelijkertijd een boodschap mee te geven.’

Hoe het de cast en crew van GAM vergaat tijdens de opnames van hun nieuwe soapserie ‘New in Town’ kan je de komende vier weken zien in de serie ‘GAM’. GAM is onderdeel van het AT5-programma Damsko.