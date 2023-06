Damsko aflevering 6: het levensgrote poppenhuis en de mislukte date

Aflevering 6 van Damsko neemt ons deze week mee op avontuur in een levensgroot poppenhuis in de stad. Het programma Damsko verzamelt wekelijks alledaagse maar toch ook bijzondere verhalen van mensen in de stad.

In de spotlight staat deze keer Jantine Kraaijeveld. Zij woont in een ‘levensgroot poppenhuis’. Samen met haar zoon van 13 woont ze op 30 vierkante meter verdeeld over drie verdiepingen.

Reality-serie JOOP! nadert zijn einde met deze laatste episode. We komen erachter of Joop weer een gooi doet naar succes in de wereld van het schepijs.