Ouderenvervoerder RMC krijgt ontheffing voor de slagbomen bij de Weesperknip

Eerder vandaag ging er nog een filmpje rond waarin te zien is hoe een cliënt door een chauffeur van het RMC te voet naar huis wordt begeleid. "Dit filmpje spreekt echt boekdelen", liet de Amsterdamse vestigingsdirecteur vanochtend weten. "Dit soort incidenten kwamen dagelijks voor. We hebben veel respect voor onze chauffeurs die dit de afgelopen weken op een goede manier hebben opgelost.

Een woordvoerder van wethouder Van der Horst laat weten dat er al langer werd gekeken naar maatwerk voor het aanvullend openbaar vervoer en dat vandaag besloten is dat alle auto's met een RMC-logo door de slagboom mogen rijden. Volgens de woordvoerder is dit besluit niet genomen naar aanleiding van het filmpje.

Reactie wethouder Melanie Van der Horst (Verkeer):

"We hebben de afgelopen weken contact gehad met vervoerders RMC en Munckhof om de problemen met aanvullend openbaar vervoer en leerlingenvervoer op te lossen. We hebben de vervoerders de mogelijkheid gegeven om kentekens door te geven zodat we die een ontheffing konden geven om door de slagbomen te kunnen rijden. Munckhof heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt, maar RMC is het niet gelukt deze gegevens aan te leveren op een manier die voor hen werkbaar was, zo bleek dit weekend. Daarom heb ik besloten om alle auto's met RMClogo door de slagbomen te laten rijden."