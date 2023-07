Liveblog debat over hulpdiensten en knips: "Ik raak geëmotioneerd, het zit me dwars"

DENK-raadslid Süleyman Koyuncu zegt dat wat hij dagelijks ziet niet overeenkomt met wat er in de rapportages staat. Hij vraagt zich af of dat komt doordat de wethouder niet in staat is om de informatie op te halen of dat er sprake is van 'creatief boekhouden'.

"Ik stoor me hieraan", reageert PvdA-raadslid Farley Asruf. "Want volgens mij was het dezelfde wethouder die ook tijdens een debat bij de vorige raad heel duidelijk de uitnodiging heeft gedaan om als er meldingen of signalen zijn die gevaar opleveren om ook naar haar toe te stappen en die meldingen te delen. Dus als we hier in deze raad de veiligheid van Amsterdammers echt serieus nemen, dan zou ik deze partijen willen oproepen, om die meldingen ook direct te delen. En niet nu in dit debat, maar eerder op het moment dat dit gaande is."