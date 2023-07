Hulpdiensten vaker over fietspad door knip Weesperstraat

De opstoppingen die ontstaan door de knip in de Weesperstraat zorgen ervoor dat hulpdiensten vaker over het fietspad moeten rijden. Dat zeggen politieagenten en brandweerlieden tegen AT5.

Als mensenlevens in gevaar zijn of er 'aanzienlijke schade' dreigt, zogeheten 'prio 1-meldingen', mogen politie- en brandweerwagens en ambulances verkeersregels overtreden. Ze mogen bijvoorbeeld harder rijden dan de maximumsnelheid, tegen de rijrichting in rijden of het fietspad gebruiken. Sinds de knip er is, komt met name dat laatste vaker voor, verklaren medewerkers van de hulpdiensten.

Uit een rondgang onder politieagenten en brandweerlieden blijkt dat zij door de verkeersopstoppingen die door de knip ontstaan vaker over het fietspad moeten rijden. Dat is risicovol. ''Het is wachten tot het fout gaat'', zegt Fred Driessen van politiebond ANPV, die al tientallen jaren bij de Amsterdamse politie werkt. "Iedere manoeuvre buiten de reguliere rijbaan is potentieel gevaarlijk. Je moet er niet aan denken dat iemand daarbij om het leven komt."

"Elke uitruk is een risico, op het fietspad geldt dat nog meer" brandweerman over de knip

Bij kleine opstoppingen is de meest voor de hand liggende optie voor de hulpdiensten om er met zwaailicht en sirene voor te zorgen dat andere automobilisten uitwijken. Maar als het écht vast staat kan dat niet. "Dan nemen we het fietspad om toch meters te maken", zegt een brandweerman. Ook hij beaamt dat daar een potentieel gevaar in zit. "Er kan altijd een fietser met oordopjes opduiken. Elke uitruk is een risico, op het fietspad geldt dat nog meer."

Agenten en brandweerlieden kennen de weg door en door. Normaal gesproken weten ze bij opstoppingen via omwegen toch snel ter plekke te zijn. Maar nu staat het soms zo erg vast, dat ook de sluiproutes dichtslibben. Het fietspad is dan vaak de enige optie. Dat gaat wel minder snel, want op het fietspad moet de brandweer volgens de regels stapvoets rijden. ''Het zwartste scenario is dat we te laat bij een reanimatie zijn'', zegt een agent.

Een woordvoerder van de brandweer bevestigt dat rijden over het fietspad gevaarlijker is dan rijden op de gewone weg. ''Daarbij geldt: hoe vaker we het verkeer vast staat, hoe vaker we dat moeten doen. Dat vraagt iets van onze mensen, maar het betekent ook dat verkeersdeelnemers oplettender moeten zijn. Fietsen met oordopjes in is echt een risico.''

De politie en brandweer houden bij hoe lang ze erover doen om bij incidenten te komen. Hoe vaak ze daarbij het fietspad gebruiken, wordt niet bijgehouden. Bij de brandweer is een e-mailadres gemaakt waar alle 'knip-gerelateerde perikelen' worden gemeld. Ook politieagenten melden het als ze vertraging oplopen door de knip. De bevindingen van de hulpdiensten worden na de proef besproken met de wethouder. Afgelopen zaterdag ondervonden hulpdiensten nog hinder rond de knip, ook vanwege een afsluiting van de A10 Noord, een dichte IJtunnel en Keti Koti. De laatste paar dagen meldden de hulpdiensten geen bijzonderheden of vertragingen rond de knip. Vanmiddag in de raadscommissie op de Stopera is er wederom een spoeddebat over de knip.

Reactie wethouder Van der Horst:

"De bredere zorgen van de nood- en hulpdiensten over de steeds drukker wordende stad en de bereikbaarheid leven al langer en met de toekomstige groei van de stad wordt dit punt steeds urgenter. Als het autoverkeer de komende jaren met ongeveer 45% toeneemt, net als het openbaar vervoer en het aantal fietsers met 50%, dan staat de hele stad straks vast. Dan zijn de aanrijtijden in het geding en zullen de nood- en hulpdiensten nog veel vaker over het fietspad of de stoep moeten rijden. Daarom moeten we nu maatregelen gaan voorbereiden om het autoverkeer terug te dringen. Dat is juist nodig om ook in de toekomst plaats te maken voor noodzakelijke ritten, zoals van nood- en hulpdiensten, maar bijvoorbeeld ook de bevoorrading van de stad, bouwverkeer en ritten van mensen met een beperking. Hierover gaan we snel met de partners van de politie, brandweer en ambulancedienst in gesprek."