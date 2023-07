Gemeente zet slagbomen Weesperknip open vanwege storm Poly

De gemeente stemt altijd eerst met meerdere partijen af of de slagbomen open worden gezet, dit wordt namelijk alleen bij uiterste gevallen gedaan. Volgens de woordvoerder houdt de gemeente er rekening mee dat er veel bomen gaan omwaaien door de storm en dat de brandweer om die reden vaak moet uitrukken. Omdat vanwege omvallende bomen andere wegen kunnen worden geblokkeerd, wordt de knip nu opengezet.

Vanaf 08.00 tot 12.00 uur heeft het KNMI voor nu code rood afgegeven. Daarna is het nog een uur code oranje. Storm Poly raast namelijk over de stad en kan zorgen voor windstoten van 120 kilometer per uur. Voor hoelang de slagbomen openblijven kan de woordvoerder nog niets zeggen, "we houden het constant in de gaten".