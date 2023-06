Slagbomen bij Weesperknip niet altijd open voor ambulances: "Zorgen of we wel op tijd hulp kunnen verlenen"

Zowel medewerkers van de Amsterdamse ambulancedienst als de brandweer maken zich zorgen over langere aanrijtijden als gevolg van de knip op de Weesperstraat. Ook stonden ambulances met zwaailicht, tegen de afspraken in, meerdere keren voor een dichte slagboom doordat er een technisch probleem was met het scannen van de toegangssticker.

Marleen van de Kerkhof (directeur Ambulance Amsterdam) laat aan AT5 weten dat er de afgelopen weken 'meerdere incidenten' zijn geweest waarbij de toegangssticker niet goed werd gescand. Hierdoor ging de slagboom op de Weesperstraat niet altijd open waardoor ambulances met spoed vertraging opliepen. "We hebben aanrijtijden die we moeten halen en dat lukt niet altijd. We maken ons zorgen of wij wel op tijd hulp kunnen verlenen aan de burger. Helemaal voor de mensen die achter de knip wonen, daar kunnen we misschien niet op tijd zijn en dat is zorgelijk", aldus Van de Kerkhof. Hulpdiensten vormen een uitzondering op de regel en mogen wel door de slagbomen op de Weesperstraat rijden. Waar dit eerst alleen voor voertuigen met sirenes gold, besloot de gemeente onlangs dat alle voertuigen van hulpdiensten door de slagboom op de Weesperstraat mogen rijden. Dat geldt dus voor ambulances, politie en brandweer.

Update: na publicatie van dit artikel en de commotie in de raad, laat Van de Kerkhof aan AT5 weten dat ze het niet halen van de aanrijtijden niet zo letterlijk bedoelde. "Wel maak ik me zorgen of wij op tijd bij de patiënt zijn die hulp nodig heeft. Dat zijn twee verschillende dingen, dat zal ik naar de raad toe moeten corrigeren", zegt zij.

Brandweer Ook bij de brandweer zijn er meerdere incidenten geweest met wagens die niet door de slagbomen konden of mochten. "Vanaf het begin van de knip zijn er meerdere incidenten geweest. Het ging een paar keer niet goed met verkeersregelaars die onze wagens niet door lieten", zegt brandweerwoordvoerder Carmen Westra. Inmiddels mogen alle wagens - ook zonder spoed - door de slagbomen. Optelling Naast deze kwestie, zijn er bij de brandweer met name zorgen om de combinatie van de knip met alle andere werkzaamheden in de stad. "Als het alleen de knip was, was het nog wel gelukt. Maar als je daar doorheen bent, sta je soms alweer vast in de drukte of voor de volgende wegopbreking. Onze zorgen gaan vooral om alle werkzaamheden die er tegelijk zijn. Die zorgen uiten wij en wij geven onze aanrijtijden door. Het is aan de gemeente om daar wat mee te doen", zegt Westra.