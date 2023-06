Meerderheid AT5-panel: stop de proef met de knip op de Weesperstraat

Een meerderheid van het AT5-panel is ontevreden over hoe de proef met de knip op de Weesperstraat verloopt. Van de deelnemers vindt 56% dat de proef nu moet stoppen. "Het verplaatsen van verkeersdrukte naar kleine woonwijken zoals Kattenburg is onaanvaardbaar."

AT5

Het onderzoek onder ruim 2000 Amsterdammers werd uitgevoerd in het weekend dat de knip bijna twee weken bezig was. In totaal zullen de Weesperstraat en enkele omliggende straten zes weken lang tussen 6.00 en 23.00 uur afgesloten zijn voor autoverkeer, om te kijken wat dat betekent voor de verkeersstromen in de stad. Het gemeentebestuur wil in de toekomst meer straten afsluiten om de binnenstad autoluw te maken. Sinds de afsluiting van de Weesperstraat, nu meer dan twee weken geleden, staan er vooral in de Kattenburgerstraat en omliggende wegen vaak lange files. Bewoners gingen uit onvrede vorige week de straat op en eisten dat de proef werd stilgelegd. Proef stopzetten? Een kleine meerderheid van 56% is voorstander om de proef nu al te stoppen, 35% vindt dat de proef door moet gaan, en 9% weet het niet of heeft geen mening. Vanmiddag vindt er in de gemeenteraad een spoeddebat plaats. Daar gaat een groot deel van de oppositie aan de wethouder vragen om de proef per direct stil te leggen.

De tegenstanders van de knip vallen grofweg in twee groepen uiteen. Sommige tegenstanders zien dit soort verkeersbeperkende maatregelen sowieso niet zitten. "Het is een ramp voor de bewoners van de stad, het ontwricht alles en werkt enorm vrijheidsbeperkend", aldus één van de deelnemers. "De stad lijkt een proeflab voor de gemeente, maar de stad is óns leven." Een ander panellid is het daarmee eens: "Dit is een puur ideologisch ingestoken proef, met als achterliggende gedachte dat de auto zo veel mogelijk moet verdwijnen uit de stad." Andere tegenstanders hebben vooral kritiek op de manier waarop de proef is ingericht. "Amsterdam gedeeltelijk autoluw maken heeft geen zin, dan komt de overlast elders", is een veelgehoorde mening. "Het is verplaatst van de Weesperstraat naar Kattenburg en er omheen", aldus een ander. Ook de timing kan op kritiek rekenen: "Er zijn een aantal wegopbrekingen vanwege werkzaamheden op hele belangrijke punten, die maken het volgens mij nog een heel stuk erger nu."

Protest van de Kattenburgers tegen de knip - AT5

De groep voorstanders zou het stopzetten van de proef nu heel onlogisch vinden. "Dat valt dan toch geen proef te noemen, als je na de eerste dagen er alweer de brui aan geeft?", zegt één van hen. "We moeten nu een keer door de zure appel heen, we hebben geen vierbaanssnelweg door de binnenstad nodig", aldus een ander. "Niet toegeven aan gepiep, een beetje ballen en doorzettingsvermogen graag."

Automobilisten Om een beter beeld te krijgen tussen de verschillende weggebruikers vroegen we automobilisten, fietsers en ov-gebruikers in hoeverre de afsluitingen voor hen invloed hadden. Automobilisten zijn - niet geheel verrassend - het meest eensgezind en ontevreden: bij maar liefst 86% heeft de afsluiting een negatieve invloed, 12% van de automobilisten zegt dat de afsluiting geen invloed heeft op hen, en slechts 2% ziet een positieve invloed.

Door de knip zijn er nu dagelijks files in de Kattenburgerstraat - AT5

De automobilisten die de enquête invulden laten vooral weten last te hebben van extra reistijden en files. "Het staat nu overal vast in plaats van alleen op de Weesperstraat", aldus een respondent. Zo wordt veelvuldig aangegeven door automobilisten dat ze door de gevolgen van de knip te laat op afspraken komen, meer brandstof verbruiken en extra kosten maken. Twee op de drie automobilisten wil de proef dan ook vroegtijdig stopzetten. "Ik kan nergens meer komen. En ben afhankelijk van de auto." Desgevraagd zegt 84% van hen in de file te hebben gestaan: drie op de vier automobilisten was daardoor tot 60 minuten extra reistijd kwijt. Als de gemeente zou besluiten de Weesperstraat permanent af te sluiten voor auto’s, zou ruim 60% alsnog liever een auto pakken, slechts 20% zou in dat geval alternatieven gaan gebruiken. Openbaar vervoer Niet alleen automobilisten zeggen last te hebben van de afsluiting van de Weesperstraat: 1 op de 3 ov-gebruikers zegt negatieve gevolgen te ervaren door de proef. Door de verkeersdrukte liet het GVB ruim een week na de proef al sommige bushaltes van lijn 43 vervallen.

GVB-bus 22 door knip Kattenburgergracht - AT5

Ov-gebruikers in de enquête klagen over langere reis- en wachttijden: "Opstoppingen in Amsterdam Oost waardoor je lang op de bus staat te wachten”, en "het is dramatisch, ben 4 keer langer onderweg”, zijn enkele van de reacties.

Fietsers Fietsers hebben logischerwijs minder last van de knip. Twee op de drie fietsers zegt geen verschil te merken met voorheen. Toch denkt de helft van deze groep niet dat de afsluitingen voor minder autoverkeer gaan zorgen. 45% wil de proef dan ook vroegtijdig stoppen, tegenover 46% die de proef wil doorzetten. Omwonenden Panelleden die in de buurt van de Weesperstraat of één van de omleidingsroutes wonen, zeggen dat de afsluitingen en omleidingen invloed hebben op het woonklimaat. Ruim de helft is negatief: "Veel verkeer gaat nu door de straat waar ik woon. Daardoor files en luchtvervuiling", en "continu een file voor de deur en veel sluipverkeer die voor onveilige situaties zorgen."

Bij de knip op de Weesperstraat is een tijdelijk parkje

Toch zegt een op de vijf omwonenden ook positieve invloed te ervaren. Zo wordt vooral de rust en het gebrek aan auto’s benoemd door bewoners: "De Wibautstraat tot Amstelstation is er een stuk rustiger en leefbaarder door geworden", "veel minder auto's. Het scheelt zoveel!" en "geen auto verkeer en meer ruimte voor andere... heerlijk." De overige omwonenden, ongeveer een kwart, zegt geen verschil te merken.

📋 Doe mee aan het AT5-panel

Heb jij ook een mening over de stad? Via het AT5-panel kan iedere Amsterdammer meedenken over actuele kwesties. Klik hier om je aan te melden. En hier lees je meer over het AT5-panel.