Kattenburgers protesteren tegen knip en blokkeren straat: "Het loopt uit de hand"

Bewoners van Kattenburg houden op dit moment een lawaaiprotest in de Kattenburgerstraat. Ze zijn tegen de knips die de gemeente anderhalve week geleden instelde, omdat die knips zorgen voor een vrijwel continue file in hun straat.

De Kattenburgers blokkeren de straat. Een brandweerwagen die met spoed onderweg was werd nog doorgelaten, maar ander verkeer komt niet langs de demonstranten heen.

Op een van de spandoeken staat de tekst: 'Kattenburg, onze woonwijk, niet jullie afvoerput!!!'. De bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid en de veiligheid. "Het loopt echt uit de hand. Het is gevaarlijk, er gebeuren ongelukken, er staat een bijna constante file", zegt een van de deelnemers van het protest.

Deze bewoner zegt niet tegen proeven te zijn om de stad autoluwer te maken. "Maar deze proef loopt uit de hand." Een ander: "Ze moeten stoppen met die handel. Dat wij niet opgezadeld worden met al die auto's."

Wethouder Van der Horst (Verkeer) is ook aanwezig en heeft met een aantal bewoners gesproken. "Ze zeggen eigenlijk, we zijn ook voor een autoluwe stad, maar ook in onze straat alstublieft. Dat snap ik."