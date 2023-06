Wethouder kijkt terug op 2 weken 'knip': "Ik zeg nu niet: we gaan ermee stoppen"

Het is vandaag exact twee weken na de start van de veelbesproken knip op de Weesperstraat, die veel emoties losmaakt. Positief, maar ook negatief vanwege de ontstane drukte in de stad. We namen vanochtend samen met verkeerswethouder Melanie van der Horst een kijkje om te zien hoe het nu met de doorstroming van het verkeer gaat.

Die drukte op de wegen waar je wél nog mag rijden zorgt voor de grootste frustratie. Want niet alleen de Weesperstraat is afgesloten met slagbomen, om sluipverkeer tegen te gaan geldt dat ook voor omliggende wegen. Op bijvoorbeeld de Kattenburgerstraat staat het daarom bijna de hele dag stil. Ook vandaag zit lekker doorrijden er niet in, maar het lijkt op straat iets beter door te stromen dan op eerdere dagen.

"Je ziet nu dat het door de stoplichten nu stilstaat", constateert de wethouder als we van de Prins Hendrikkade de Kattenburgerstraat op draaien. "Maar je ziet dat het verder enigszins doorstroomt nu in de spits, dat vind ik wel fijn om te zien. Toch is het hier nog steeds heel druk."

"We zeggen altijd: de eerste twee weken is het sowieso heel erg wennen. Dus deze week zou je iets van die gewenning moeten gaan zien." Niet alleen de Kattenburgers snakken daarnaar. Ook bij automobilisten, die vaak lang in de file stonden, liepen de frustraties soms hoog op.





"We hadden ook wel echt verwacht dat die frustratie er in het begin zou zijn. Dat zie je al bij wegwerkzaamheden en dan gaat het hier om een grote weg. Het is moeilijk om aan te geven wat je precies verwacht. Je weet dat het heel erg wennen gaat zijn, dat het gaat schuren. Maar wat je precies kunt verwachten dat weet je niet helemaal van tevoren."

In gesprek

Morgen staat er een gesprek gepland met de Kattenburgers en de wethouder om te praten over een oplossing voor de drukte. "Zij zijn natuurlijk bang dat dit altijd zo blijft." Maar de wethouder zegt dat dat niet de bedoeling is.

Een meerderheid van de oppositie vindt dat de overlast van de knip voor de Amsterdammers te groot is en hebben een spoeddebat aangevraagd. Zij willen dat de ploeg zo snel mogelijk gestopt wordt. Volgens de wethouder komen door de proef wel de grootste tegenstellingen boven tafel en is dat ook hetgeen wat het debat fel maakt. "Maar dit is ook goed, want we moeten hier met elkaar over praten. Uiteindelijk moeten we samen die transitie in."

De wethouder houdt voet bij stuk en zegt dat ze niet bereid is om nu met de proef te stoppen. "Ik denk dat we die informatie echt nodig gaan hebben." Aanstaande woensdag vindt het spoeddebat plaats. Als de proef wordt doorgezet, blijft de Weesperstraat tot en met 23 juli afgesloten voor verkeer.

Drukke avondspits

Vanochtend reed het verkeer op de omleidingsroutes enigszins door, maar verslaggever Quirien Eeuwe zag tijdens de avondspits alsnog lange rijen met auto's. Ook op de Piet Heinkade stond het vanochtend en vanavond vast. Zo lijkt het dat het verkeer na twee weken nog niet gewend is aan de knip. De conclusies van de knip gaat de gemeente trekken op basis van data van de laatste twee weken van de proef.

Verslaggever Quirien Eeuwe stond tijdens de avondspits bij de Kattenburgerstraat: