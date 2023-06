VVD vraagt spoeddebat aan over knip Weesperstraat: "Moet per direct stoppen"

De VVD heeft een spoeddebat aangevraagd over het afsluiten van de Weesperstraat voor verkeer. "De knip is te ingrijpend om door te laten gaan", schrijft VVD-raadslid Daan Wijnants in zijn aanvraag. Het verzoek wordt gesteund door Denk, JA21, SP, CDA, FvD en Lijst Kabamba.

Sinds 12 juni zijn de Weesperstraat, Anne Frankstraat, Hoogte Kadijk en Kattenburgergracht dagelijks van 06.00 tot en met 23.00 uur afgesloten auto- en vrachtverkeer. Het gaat om een proef van de gemeente die duurt tot en met 23 juli.

De knip zorgt vanaf dag een al voor flinke files in de stad. Later in de week bleek achtereenvolgens dat toeristenbussen een ontheffing hadden om langs de slagbomen te mogen, aanvullend openbaar vervoer (AOV) voor mensen met een beperking dat juist niet had, net als bussen die kinderen naar hun schooluitjes brengen. Afgelopen vrijdagavond werden de slagbomen tijdelijk geopend om een verkeersinfarct tegen te gaan.

"Onaanvaardbare gevolgen"

"Indieners stellen zich op het standpunt dat de knip tot dermate maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen heeft geleid en zal blijven leiden, dat deze per direct moet worden gestaakt", schrijft Wijnants in de aanvraag voor het debat. Hij vindt dat behandeling in de eerstvolgende raadsvergadering, op 20 of 21 juli daarom te laat komt. Hij mikt nu op een debat op woensdag 28 juni.

"Ten aanzien van de problemen met het AOV moet bovendien zo snel mogelijk het college door de raad ter verantwoording kunnen worden geroepen", schrijft Wijnants verder. "Dit omdat elke dag waarbij hier niet wordt ingegrepen (of door de raad geen controle op het handelen van het college kan worden uitgeoefend) er voor de mensen die het betreft één te veel is."