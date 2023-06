Ook geen schooluitjes door knip Weesperstraat: "Echt een kwalijke zaak"

"De vervoerder en de cultuurbusmedewerkers vinden het ontzettend jammer, en wij nemen aan jullie leerkrachten en de medewerkers van de Hortus zelf ook. Helaas is dit een gevolg van het besluit van de Gemeente Amsterdam om verschillende wegen af te sluiten, en dat zijn er dagelijks meerdere", schrijft de school aan de ouders.



Lerarentekort

Met een nijpend lerarentekort ziet Naaijkens nog een ander gevolg van misschien wel een permanente knip met lede ogen tegemoet. "Een collega zei net tegen me: als ik zou twijfelen over mijn werkplek, dan zou dit de druppel zijn die de emmer doet overlopen."



Het verbaast haar dat er van tevoren niet beter is nagedacht om mensen met "cruciale beroepen" te ontzien. "En zoiets als schoolbussen, je had over ontheffingen kunnen nadenken van tevoren. Je merkt dat er nu al zoveel aversie is tegen zo'n initiatief. Je ondergraaft je eigen aanpak al op voorhand en dat is jammer, want het had een hele kansrijke aanpak kunnen zijn", aldus Naaijkens.