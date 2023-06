Polarisatie en te weinig data: verkeersexpert raadt aan te stoppen met knip Weesperstraat

In een auto van AT5, Ploos van Amstel heeft er zelf geen, reed hij vanmiddag een rondje langs de drukke punten in de stad. Op de Kattenburgerstraat richting de Prins Hendrikkade stond geen file, maar in omgekeerde richting wel. "Inmiddels staan we muurvast. Dat is toch wel gek. Het is net 15.00 uur."

Het ontbreken van goede data komt volgens hem onder meer doordat er pas tijdens de laatste twee weken van de zes wekende durende proef wordt gemeten. "Als half Nederland op vakantie is." Daarnaast zeggen de data volgens hem niets over het gedrag van de weggebruikers, omdat die data gevraagd hadden moeten worden aan de taxibranche, het bedrijfsleven en andere gebruikers van de weg.

Het valt Ploos van Amstel op dat de voor- en tegenstanders zich fel uiten via bijvoorbeeld sociale media. "Deze knip verdeelt de stad", vindt de lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. "Terwijl het gesprek over mobiliteit had moeten gaan over de toekomst van de stad. Dat is een verhaal dat ons had kunnen verbinden, maar dat verhaal is er niet."

"De meest veilige mobiliteit in Amsterdam is nog steeds die als voetganger, maar het voetgangersbeleid zit muurvast"

Ploos van Amstel is geen tegenstander van het autoluw maken van de stad, maar hij vindt deze proef wel mislukt. Hoe het dan wel moet? "Wat een hele goede stap is, is het zoveel mogelijk ruimte geven aan actieve mobiliteit. De meest veilige mobiliteit in Amsterdam is nog steeds die als voetganger. Daar begint het al, want het voetgangersbeleid staat helemaal muurvast."

De verkeersexpert vindt dat mensen 'eigenlijk een beetje overmobiel' zijn geworden. "Dan is er het concept dat heel duur de vijftien minuten-stad heet. We moeten gaan nadenken over de vraag, moeten we niet zorgen dat er voorzieningen in de buurt zijn waardoor mensen veel minder mobiel zijn." Toch benadrukt hij dat er noodzakelijk verkeer nodig blijft. "Als straks de monteur niet meer bij je wil komen om een reparatie in je keuken te doen, dat vind ik nogal wat. En dat kan niet allemaal met de bakfiets." Ook vindt hij het belangrijk dat bijvoorbeeld het Aanvullend Openbaar Vervoer en taxi's kunnen blijven rijden.