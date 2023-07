Vogelkenners door het dolle heen: nest jonge zeearenden aan de rand van de stad

Het is goed zoeken en eigenlijk hadden we nog een betere lens nodig, maar ze zitten er echt. Een nest met jonge zeearenden, te zien vanaf de energiecentrale van Vattenfall in Diemen. En dat is best bijzonder omdat er waarschijnlijk nooit eerder een stel zeearenden zo dicht bij de stad broedde.

De zeearend is een van de grootste roofvogels uit Europa. Hij wordt ook wel de 'vliegende deur' genoemd, vanwege zijn spanwijdte die meer dan twee meter kan worden. Adrie Streefland van de Vogelwerkgroep Amsterdam is door het dolle heen: "Dit is echt uniek", vertelt hij. "Er zijn op dit moment in heel Nederland zo'n dertig paartjes. Maar dit is de eerste ooit die in deze omgeving is gaan broeden."

Eind vorig jaar streek het stel zeearenden neer naast de centrale in Diemen. Nu heeft het paar ook een nestje met jongen gekregen. Aan de ene kant is de plek logisch volgens Streefland vanwege het grote aanbod aan vis die voor het oprapen ligt. Maar toch was hij ook verrast. "Ze zitten naast de Vattenfall-centrale, de Rijksweg loopt daar en IJburg wordt gebouwd. Er wordt veel geheid, het is hartstikke druk hier."

Toch is de kans klein dat je binnenkort een zeearend ziet overvliegen. "Het wordt geen Amsterdamse vogel", vertelt Streefland. "Alleen mensen op IJburg kunnen vanaf hun balkon genieten van de zeearend die langs vliegt. Dus IJburg is de place to be."