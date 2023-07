Joodse studenten UvA en VU voelen zich niet altijd veilig: "Ben uitgemaakt voor vuile zionist"

Joodse studenten aan de UvA en de VU zeggen zich niet altijd veilig te voelen omdat ze een toenemend anti-Israël sentiment ervaren. UvA-student Tamar Efrati sprak zich daar onlangs over uit, inmiddels zijn er kamervragen gesteld over de veiligheid van Joodse studenten.

Tamar was op 16 mei aan het studeren op de Roeterseiland-campus, toen ze ineens wat rumoer hoorde in een centrale hal. Het bleek om een protest te gaan. Demonstranten zongen leuzen als "kraken gaat door". Maar ook waren er pro-Palestijnse teksten te horen als "From the river to the sea, Palestine will be free." Tamar vertelt dat ze ging kijken en een foldertje aannam van een van de demonstranten. "Bijna meteen kwam er toen iemand naar me toe en die schreeuwde: 'Vuile zionist'."

Je Davidster wegstoppen

En het incident staat volgens Tamar, die Psychology, Law and Economics (PPLE) studeert, niet op zichzelf. "Ik heb wel vaak gehad dat ik bijvoorbeeld m'n Davidster wegstopte. Het is niet zo dat mensen naar me toekwamen, maar wel dat studenten zich op social media op een bepaalde manier uitten tegen Israël en Joden. Dan staat er 'een goede Jood is een dode Jood'. Dat wordt dan niet letterlijk tegen mij gezegd, maar dat zijn dan wel mensen die naast me in de collegezaal zitten."

Na het verhaal van Tamar zocht AT5 contact met de Joodse studentenvereniging IJAR. Mede-voorzitter en VU-student Nati Banet zegt zichzelf veilig te voelen om bijvoorbeeld een keppeltje te dragen. "Maar ik hoor van andere studenten dat dat soms anders is. Studenten die geen ketting met een Davidster durven te dragen of geen keppeltje durven te dragen. Dus het is er zeker wel."