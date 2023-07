VanMoof legt verkoop fietsen tijdelijk stil

Het is voorlopig niet mogelijk om een elektrische fiets bij VanMoof te kopen. Het bedrijf heeft de verkoop tijdelijk stilgelegd om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen, is te lezen op de website van het Amsterdamse bedrijf.

Mensen die er één willen kopen, moeten zich aanmelden voor een wachtlijst. Het is onduidelijk hoe lang de verkoopstop duurt.

Volgens Het Financieele Dagblad heeft VanMoof de verkoop van zijn elektrische fietsen al twee weken gestaakt. Toen gaf het bedrijf nog een andere uitleg voor de stop, aldus de krant. VanMoof zou het destijds hebben gewijd aan een computerstoring.

Het FD schrijft ook dat VanMoof begin dit jaar in geldnood dreigde te komen. Een investeringsronde zou uiteindelijk hebben voorkomen dat het zover kwam. Het lukt VanMoof daarnaast al jaren niet om zwarte cijfers te schrijven, meldt de krant. Vorig jaar zou het bedrijf 80 miljoen euro verlies hebben geleden.

Populair

De fietsen van VanMoof zijn de laatste jaren steeds meer te zien in het Amsterdamse verkeer. Maar het fietsmerk kwam de laatste maanden ook negatief in het nieuws. Veel klanten beklagen zich over kapotte onderdelen en het feit dat het soms lang duurt voordat de fietsen gemaakt kunnen worden.

Omdat veel onderdelen van een VanMoof-fiets niet universeel zijn, kunnen fietsenmakers ze vaak niet repareren. Tot voor kort konden eigenaren met hun kapotte fiets alleen terecht bij zogenoemde 'gecertificeerde reparatiepunten', daarvan zijn er op dit moment maar vier in Amsterdam.

Het gevolg: lange wachttijden voor reparaties. Iets wat het bedrijf probeert op te lossen door een samenwerking met Kwik-Fit aan te gaan. In Amsterdam levert dat één servicepunt aan de Overtoom op.