COA wil opvang op asielboot in Westelijk Havengebied met jaar verlengen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente gevraagd of de opvang van asielzoekers op het schip in het Westelijk Havengebied met een jaar verlengd kan worden. Voordat het college een definitief besluit maakt over de verlenging wordt de locatie eerst nog een keer geëvalueerd. Wel wordt er gesteld dat de gemeente positief is over de verlenging.

Dat schrijft wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) in een brief aan de gemeenteraad. Op het schip aan het Westerhoofd, vlak bij de Coentunnel, worden sinds begin oktober 2022 ruim 1.000 vluchtelingen opgevangen. De opvang zou in ieder geval een halfjaar duren en werd begin dit jaar met zes maanden verlengd. Daarnaast werd er plaats gemaakt voor extra vluchtelingen. Het COA vraagt nu of het schip tot 4 oktober 2024 mag blijven liggen omdat de vluchtelingencrisis nog niet voorbij is.

Humanitaire toets

Het college kijkt positief naar de verlenging, maar wil wel een zogenoemde humanitaire toets uitvoeren. Zo'n toets werd begin dit jaar ook uitgevoerd en daaruit bleek dat de opvang op het schip voorspoedig verloopt. Volgens de wethouder blijft het standpunt wel dat een noodopvanglocatie niet een goede plek is voor kinderen, maar gaan alle leerplichtige kinderen ondertussen wel naar school.

Met de toets wil de gemeente nu eerst weer kijken of een halfjaar later het schip nog steeds voldoet aan alle eisen. Mocht dat het geval zijn, dan is de gemeente bereid om de vergunning met een jaar te verlengen. Het definitieve besluit wordt op 19 september genomen. Het COA heeft ook gepeild of het jaar daarop een extra verlenging mogelijk is, maar de gemeente laat weten dat dat dan pas bekeken gaat worden.