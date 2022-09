Vanaf maandag 1000 asielzoekers op cruiseschip Galaxy: "Het is niet ideaal"

Vanaf maandag zullen er in totaal duizend asielzoekers worden gehuisvest in een enorm cruiseschip aan de kade bij Westerhoofd, vlak naast de Coentunnel. Dit weekend worden de laatste puntjes op de i gezet voor de komst van de vluchtelingen. AT5 mocht even komen kijken op het asielzoekers-cruiseschip.

Wethouder Groot Wassink noemt de situatie 'niet ideaal', maar 'nood breekt wet', aldus de wethouder van Sociale Zaken en Vluchtelingen. "We kennen allemaal de beelden uit Ter Apel, dus vonden wij toch dat we moesten kijken of het schip hier kon komen", vertelt de wethouder. "Ik heb liever dat mensen hier worden opgevangen, dan dat ze in de kou buiten slapen".

Het enorme schip arriveerde vorige week aan de kade in het Westelijk Havengebied. Op het schip worden vanaf volgende week dus duizend mensen opgevangen. Dat kan oplopen tot maximaal 1500. Of dat ook gaat gebeuren, hangt af van twee geplande evaluatiemomenten.

Met het openbaar vervoer is de plek nauwelijks bereikbaar, dus er wordt gekeken naar andere manieren waarop de asielzoekers naar de rest van de stad kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inzetten van pendelbussen of uitlenen van fietsen."We zijn ook bezig met het aanleggen van fietspaden op de kade", vertelt Groot Wassink. "Maar met een kwartiertje lopen ben je in de Spaarndammerbuurt."

Bijzonder

De afgelopen dagen is alles klaargemaakt voor de komst van de asielzoekers. Pieter Deinum van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is te spreken over hoe de asielzoekers worden opgevangen in het cruisschip. "Er zijn vele vormen van opvang en deze vind ik wel erg mooi", vertelt hij in een slaapcabine van het schip.