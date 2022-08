Amsterdam krijgt cruiseschip voor duizend extra vluchtelingen in Westelijk Havengebied

Amsterdam gaat duizend extra vluchtelingen opvangen. De asielzoekers worden zeker zes maanden op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied, nabij de Coentunnel, gehuisvest. Dat meldt verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink. Om doorstroming van vluchtelingen te verbeteren, komen er ook versneld maximaal 3000 flexwoningen in de stad.

Het schip wordt op 1 oktober voor zeker zes maanden in gebruik genomen en moet een bijdrage leveren aan de oplossing van de asielcrisis in Nederland. Al wekenlang slapen asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de buitenlucht, omdat er onvoldoende opvangplekken in Nederland zijn.