Sloot in Amsterdamse Bos kleurt roze vanwege bacterie

Een opvallend gezicht in het Amsterdamse Bos: een sloot in de richting van de A9 is volledig roze gekleurd. Het komt door een bacterie die het goed doet onder de huidige omstandigheden van het water. Het wordt afgeraden om een duik te nemen in de roze sloot.

Het gaat om de zogenoemde purperbacterie. Het is een bacterie die voornamelijk in het water voorkomt en zich vooral snel vermenigvuldigt als het water 15 graden Celsius of kouder is, zoals dat nu het geval is. Als er genoeg bacteriën zijn dan kleurt het hele water roze.

De bosbeheerder raadt af om de sloot in te gaan. De bacterie kan namelijk voor irritatie zorgen bij mensen en dieren. Hondeneigenaren worden daarom geadviseerd om hun honden weg bij de sloot te houden. De bacterie en de roze kleur zullen binnen een aantal dagen vanzelf weer verdwijnen.