Traditionele bosloop Ajax weer gehouden in Amsterdamse Bos: Hato en Wijndal verdwaald

Zo waren de nieuwe leden van de technische staf aanwezig, met kersverse trainer Maurice Steijn en zijn nieuwe assistenten Hedwiges Maduro en Said Bakkati. Maar waar de spelers zich in het zweet moesten werken, bleef de staf kritisch toekijken.

Nieuwe aanwinst Branco van der Boomen moest wel geloven aan de kilometers heuvel op en af. Ook waren er een aantal oude gezichten die vorig seizoen waren verhuurd, zoals Kik Pierie en Max de Waal, weer aanwezig. Zij mogen zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer bewijzen.

Hato en Wijndal verdwaald

De Ajacieden moeten een rondje door het Amsterdamse Bos lopen om te kijken of zij een beetje fit uit de vakantie zijn gekomen. In totaal moesten ze drie keer het rondje doen. De groep met onder andere Steven Berghuis en Davy Klaassen liep de eerste ronde het snelst, in 7 minuten en 24 seconden.

De groep met Jorrel Hato en Owen Wijndal raakte tijdens het eerste rondje de weg kwijt. De Ajacieden misten een afslag en kwamen pas later en na vele extra kilometers, als we Wijndal mogen geloven, aan. "De lintjes volgden we eerst, maar op een gegeven moment kwamen we bij borden en waren we het kwijt", aldus de vleugelverdediger.