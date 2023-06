Ajax speelt drie oefenwedstrijden in juli, open dag keert na jaren weer terug

Ajax gaat in juli oefenwedstrijden spelen tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk, RSC Anderlecht uit België en het Duitse FC Augsburg. In augustus spelen de Amsterdammers ook nog een oefenduel, maar de tegenstander moet nog worden aangekondigd. Ook keert de open dag van Ajax na vier jaar weer terug.

Ajax begint 29 juni met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, dat is ook de eerste keer dat de nieuwe hoofdcoach Maurice Steijn de leiding neemt op het trainingsveld. Eerst wordt er ruim twee weken getraind, om vervolgens de oefencampagne af te trappen tegen Shakhtar op 18 juli. Waar het duel wordt gespeeld is nog niet duidelijk, Ajax voert gesprekken met een amateurclub om het daar te organiseren.

De Amsterdammers speelden vorig jaar twee keer tegen de Oekraïners. In de Johan Cruijff Arena werd een benefietwedstrijd gespeeld dat door Ajax met 3-1 werd gewonnen. Een dag later namen de wissels het tegen elkaar op in een duel op De Toekomst, Ajax wist toen met 3-0 te winnen. Vier dagen na het komende duel tegen Shakhtar, op 22 juli, reist de Ajax-selectie af naar Brussel om te spelen tegen Anderlecht.

Bundesliga

Van 24 tot 29 juli gaat Ajax op trainingskamp naar Duitsland. Het trainingskamp wordt op 29 juli afgesloten met een oefenwedstrijd bij Bundesliga-club FC Augsburg. Op 6 augustus reizen de Amsterdammers nog een keer richting Duitsland voor een oefenwedstrijd. Wie dat is moet nog door de club worden aangekondigd, maar Ajax laat weten dat het wel gaat om een club uit de Bundesliga.

Dit seizoen keert op 8 augustus de open dag van Ajax weer terug. Vier jaar lang werd de traditionele dag tijdens de voorbereiding op het seizoen niet gehouden. Eerst drie jaar lang vanwege de coronapandemie, daarna bleek het voor de club 'niet haalbaar om een Ajax-waardige open dag te organiseren'. Tijdens de open dag wordt de selectie van het aankomende seizoen gepresenteerd en is er een open training in de Arena.