Ajax vermaakt publiek in eigen stadion met overwinning op Shakhtar Donetsk

Ajax heeft vanavond in de eigen Johan Cruijff Arena het oefenduel tegen Shakhtar Donetsk met 3-1 gewonnen. De Amsterdammers kwamen in de tweede helft op stoom tegen de Oekraïense formatie. Voor Ajax waren Dusan Tadic, Steven Berghuis en Mohammed Kudus trefzeker.

Het duel was tevens een benefietwedstrijd en stond zodoende in het teken van de zogenoemde Peace Tour, die Shakhtar Donetsk door heel Europa brengt. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar slachtoffers van de oorlog. Bovendien waren er gratis toegangskaarten verstrekt aan Oekraïense vluchtelingen. Bij de bezoekers stonden louter Oekraïners in het veld, omdat de altijd zo kenmerkende Braziliaanse enclave van Shakhtar is vertrokken vanwege de oorlog.

Wervelende solo

Bij Ajax maakten Remko Pasveer, Jurriën Timber en Antony hun eerste minuten deze voorbereiding. De Amsterdammers kregen in het eerste half uur een aantal grote kansen, zowel Edson Álvarez als Steven Berghuis schoten echter niet met scherp. Nadat Shakhtar de storm had overleefd, kwam het zelf op voorsprong. Met een wervelende solo legde Mykhaylo Mudryk zowel Devyne Rensch als Remko Pasveer in de luren en maakte zo de 1-0.

Vlak voor het verstrijken van de eerste helft kwam Ajax langszij. Steven Bergwijn gaf voor, Antony bracht de bal met het hoofd bij Tadic en die kont van dichtbij scoren. De aanvoerder van Ajax leek te scoren uit buitenspelpositie, maar door de afwezigheid van de VAR bleef de gelijkmaker staan.

Verkeerde been

Na de rust kwam Ajax sterk uit de kleedkamer en kopte Timber uit een corner op de paal. Ook Antony liet zich zien met een knap geplaatst schot dat maar rakelings over ging. Uiteindelijk was het Berghuis die in de 73e minuut voor de 2-1 tekende. Het afstandsschot van de Oranje-international werd van richting veranderd waardoor doelman Shahktar-doelman Andriy Pyatov op het verkeerde been stond.

In de slotfase kon het publiek in Amsterdam nog het debuut aanschouwen van Francisco Conceição. Het talent dat overkwam van Porto mocht het laatste kwartier nog meedoen bij de ploeg van trainer Alfred Schreuder. Het was echter een andere wissel bij Ajax die voor het laatste hoogtepunt van de wedstrijd zorgde. Kudus knalde vanaf zestien meter de bal na een mooie één-twee in de touwen voor de 3-1 eindstand.

De overwinning van Ajax is een mooie opsteker voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Zaterdag speelt Ajax namelijk in het eigen stadion tegen PSV om de eerste prijs van het seizoen.