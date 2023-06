Ajax bevestigt komst Maurice Steijn, ook technische staf krijgt vorm

Ajax heeft de komst van Maurice Steijn als nieuwe hoofdtrainer bevestigt. De Amsterdammers laten daarnaast weten dat Said Bakkati de nieuwe assistent-trainer is en dat een 28-jarige Duitser de leiding gaat nemen over de analyses.

De komst van de 49-jarige Steijn was al even duidelijk. De Amsterdammers wisten maandag een persoonlijk akkoord met de geboren Hagenees te bereiken en moesten daarna alleen nog een overeenkomst bereiken met zijn oude club Sparta over een transfersom. Steijn stond namelijk nog een jaar onder contract bij de Rotterdammers.

Welke prijs Ajax heeft betaald voor de oefenmeester is niet duidelijk, volgens De Telegraaf zou het gaan om een bedrag rond de 400.000 euro. Steijn tekent een contract voor drie jaar als trainer van het eerste, tot medio 2026.

Mislintat 'overtuigd' van Steijn

De nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat had eerst de Noorse trainer Kjetil Knutsen op het oog, maar moest snel doorschakelen toen bleek dat hij niet richting Amsterdam ging komen. Toch is Mislintat tevreden over de komst van Steijn. "Hij heeft meermaals met zijn teams aangetoond een echte overperformer te zijn. Hij is klaar voor de stap omhoog, daar ben ik van overtuigd. Verder zijn we de trainersstaf rondom Maurice zorgvuldig aan het samenstellen tot een complementair geheel."

Als assistent gaat Said Bakkati naast Steijn plaatsnemen op de bank. De 41-jarige Bakkati was al eerder in dienst bij Ajax. In het seizoen 2015/16 was hij namelijk de assistent van Andries Ulderink en Jaap Stam bij Jong Ajax. Sinds vorig seizoen was hij de assistent van Dick Advocaat bij ADO Den Haag. Naast Steijn en Bakkati haalt Ajax ook de 28-jarige Max Lesser van de Duitse club VFB Stuttgart, hij neemt de leiding over de analyses van het eerste.

De rest van de technische staf bestaat uit Richard Witschge, Anton Scheutjens (keeperstrainer) en Alessandro Schoenmaker (performance coach). Ajax laat wel weten nog op zoek te zijn naar een extra assistent voor Steijn. Volgens verschillende media hebben de Amsterdammers oud-Ajacied Hedwiges Maduro op het oog, maar zijn de gesprekken met zijn huidige club Almere City nog bezig.