Maurice Steijn nieuwe hoofdtrainer Ajax

Maurice Steijn is de nieuwe trainer van Ajax. De huidige coach van Sparta Rotterdam tekent een contact voor drie seizoenen. De 49-jarige trainer had bij Sparta een doorlopend contract dat door Ajax wordt afgekocht, zo heeft de clubleiding van de Rotterdammers bevestigd aan NH Sport.

Over de hoogte van de transfersom is niets bekend gemaakt. Steijn is de opvolger van John Heitinga die als interim-trainer het seizoen bij Ajax zonder al te veel succes afmaakte.