Ajax speelt in september eerste Klassieker van het seizoen

Uiteraard moet Ajax de wedstrijd uit die speelronde later weer inhalen. Dat gebeurt op woensdag 27 september, Ajax speelt dan thuis tegen Volendam.

Ajax en Feyenoord komen elkaar in speelronde 29 nog een keer tegen. De wedstrijd in de Kuip valt daarmee in het weekend van 5 tot 7 april. De wedstrijden tegen PSV zijn tijdens speelronde 10 (zondag 29 oktober, uit) en speelronde 20 (zaterdag 3 februari, thuis).

De thuiswedstrijd tegen Feyenoord is de zesde van het seizoen. Het is dan de tweede keer dat Ajax tegen een club speelt die vorig seizoen in de top 5 eindigde. Een week eerder speelt Ajax al tegen FC Twente. De eerste drie wedstrijden speelt Ajax tegen Heracles Almelo, Excelsior Rotterdam en Fortuna Sittard.

Europese verplichtingen

Ajax speelt, net zoals meerdere Eredivisieclubs, komend seizoen in een Europees toernooi. Dat kan de Europa League of de Conference League zijn, het ligt eraan of de Amsterdammers hun play-off wedstrijd winnen. Welk toernooi het ook wordt, de wedstrijden worden op donderdag gespeeld.

De KNVB houdt in het speelschema rekening met de kwalificatieroute van Ajax, onder meer door ze in speelronde 3 dus vrij te geven. Daarnaast mag Ajax, net als andere clubs die dit seizoen Europees spelen, later instromen in de KNVB Beker. Voor Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en FC Twente begint het avontuur pas in de tweede ronde, die eind december wordt gespeeld.