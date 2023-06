'Dortmund bedenkt zich en laat transfer Álvarez schieten'

Borussia Dortmund wil Edson Álvarez toch niet overnemen van Ajax, melden verschillende Nederlandse media vandaag. De deal leek bijna beklonken, maar omdat de trainer van Dortmund niet zeker weet of hij Álvarez wel zou opstellen, zouden de Duitsers zich hebben bedacht.

Nadat Ajax een transfer naar Chelsea vorig jaar nog tegen had gehouden, ligt het in de lijn der verwachting dat Álvarez dit jaar wel mag vertrekken. Dat is bij verdediger Jurrien Timber trouwens ook het geval, hij lijkt zo goed als zeker naar Arsenal te gaan.

In het geval van Álvarez leek het er lange tijd op dat hij naar Borussia Dortmund zou verkassen. Eerder meldde het Duitse Bild dat Dortmund een bod van rond de 30 miljoen zou hebben uitgebracht.

Toch niet

Maar de Duitse club schijnt daar nu op terug te willen komen. Volgens het AD wil coach Erdin Terzic volgend seizoen toch de voorkeur geven aan middenvelder Emre Can, die sinds de zomer van 2020 bij de club speelt.

Dat terwijl sportief directeur Sebastian Kehl de deal met Ajax en Álvarez al bijna rond zou hebben. Álvarez zou voor een bedrag van tussen de 30 en 40 miljoen euro overgenomen worden. Nu Dortmund niet meer zeker weet of Álvarez wel gaat spelen, vindt de club dat bedrag alsnog te gortig, schrijft De Telegraaf.

West Ham

Volgens Voetbal International zijn er nog altijd kapers op de kust. Het voetbalblad schrijft dat West Ham United de ontwikkelingen met veel interesse aan het volgen is. De huidige winnaar van de Conference League lijkt alvast een vervanger te zoeken voor Declan Rice, die volgens buitenlandse media naar Arsenal vertrekt.