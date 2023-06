Transferzomer begonnen voor Ajax: zijn Timber en Álvarez op weg naar de uitgang?

De transferperiode begint officieel pas op 1 juli, maar rond Ajax is het al voor de officiële start niet stil. De club wist zelf al twee nieuwe spelers te presenteren en nu hebben Europese topclubs het gemunt op Jurriën Timber en Edson Álvarez.

De jacht op de handtekening van Jurriën Timber zou gisteren zijn begonnen. Arsenal zou volgens de Engelse sportwebsite The Athletic een bod hebben gedaan bij Ajax van 30 miljoen Britse pond, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. Als het aan de Amsterdammers ligt moeten de Londenaren dieper in de buidel tasten om de handtekening te bemachtigen van de 22-jarige verdediger. Ajax hoopt namelijk op een bedrag van rond de 58 miljoen euro. Timber zelf zou op hoofdlijnen al een akkoord hebben bereikt met Arsenal.

Timber, die nog een contract heeft tot medio 2025, staat niet alleen in de belangstelling bij Arsenal. Bayern München wil hem graag herenigen met oud-ploeggenoten Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. Volgens Eredivisie-rechtenhouder ESPN heeft de Duitse recordkampioen veel interesse in Timber, maar hebben zij nog geen officieel bod uitgebracht.

De jonge verdediger speelde tot nu toe 121 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en vier assists. Timber mocht tijdens zijn debuut, tegen sc Heerenveen op 7 maart 2020, meteen beginnen in de basis en wist daarna snel een vaste basisplaats te bemachtigen.

Álvarez richting de Bundesliga?

Ook middenvelder Edson Álvarez lijkt richting de uitgang te gaan bij Ajax. Het Duitse Borussia Dortmund volgde de Mexicaan het afgelopen seizoen al op de voet en hoopt nu hem naar de club te halen. De Duitse sportkrant Bild weet te melden dat Dortmund nu ook daadwerkelijk een bod zou hebben uitgebracht en dat het zou gaan om een bedrag van ruim 30 miljoen euro. Volgens de krant heeft Álvarez, net als Timber, al een persoonlijk akkoord bereikt met de club.

Álvarez kwam in de zomer van 2019 naar Ajax. De Amsterdammers betaalden zo'n 15 miljoen aan het Mexicaanse Ámerica. De Mexicaanse international trok tot nu toe 147 keer het rood-wit van Ajax aan. Daarin scoorde hij dertien keer en gaf hij zes assists. Daarnaast pakte hij 35 keer geel en twee keer een rode kaart.