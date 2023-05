Ajax contracteert oud-jeugdspeler Branco van den Boomen

De eerste zomerse aankoop van Ajax is een feit. De club heeft de komst van Branco van den Boomen vandaag officieel bekend gemaakt. De nieuwe speler komt transfervrij over van Toulouse FC, waar zijn contract binnenkort afloopt.

Zijn nieuwe contract gaat in op 1 juli 2023 en heeft een looptijd heeft van vier seizoenen, tot en met 30 juni 2027. Daarmee keert de 27-jarige middenvelder terug bij de club waar hij negen jaar geleden vertrok. Van den Boomen begon zijn voetbalcarrière op zestienjarige leeftijd bij de jeugdopleiding van Ajax. In 2011 tekende hij een contract voor drie jaar bij de club. Hij debuteerde bij Ajax op 11 november 2013 in het betaalde voetbal. Zijn eerste wedstrijd was toen tegen De Graafschap (1-2-verlies).

Uiteindelijk speelde hij in het seizoen 2013/2014 onder trainer Alfons Groenendijk vijftien wedstrijden. Daarna speelde hij in Nederland nog voor FC Eindhoven, Willem II en sc Heerenveen. In 2020 werd hij opgepikt door Toulouse FC.

De club speelde in die tijd op het twee niveau in Frankrijk. Van den Boomen werd met Toulouse FC in 2022 kampioen en promoveerde naar de Ligue 1. Van den Boomen kende drie uitstekende jaren bij de ploeg uit Zuid-Frankrijk. Gedurende zijn tijd bij Toulouse heeft de middenvelder in 119 wedstrijden 23 doelpunten gescoord en 45 assists gegeven. Maar het hoogtepunt was het veroveren van de Franse beker ten koste van FC Nantes afgelopen maand.