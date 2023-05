Ajax-fans kunnen het niet meer aanzien: "Dan maar een biertje in de zon"

Om te janken, belachelijk en gewoon kut: zomaar even wat reacties van Ajax-supporters die gisteren FC Twente-Ajax keken in café Kuijper op de Linnaeusstraat in Oost. En we zijn het met ze eens, het was weer eens niet om aan te zien. Met 3-1 verliezen en ook dankzij PSV'er Xavi Simons niet naar de Conference League. Dat laatste bleef de fans gelukkig bespaard, maar dat is dan ook het enige positieve wat er te melden is.

Toen Ajax de derde tegengoal kreeg was voor sommige fans de maat vol: ze vertrokken naar buiten, zo ver mogelijk weg van het televisiescherm.

"Moet je kijken wat voor mooi weer het is hier! Dan geniet ik liever met een biertje in de zon, want op dit moment kan ik het niet meer aanzien." Een vriend vult hem aan: "Het is gewoon kut, sorry voor het taalgebruik."

Met een derde plek gaat Ajax door naar de Europa League, biedt dat nog troost? "Dat Feyenoord kampioen werd is al erg genoeg," vindt een supporter. "Dat je nu niet eens tweede wordt en de Champions League niet haalt, vind ik misschien nog wel erger."

Een ander bevestigt: "We hadden gewoon Champions League moeten spelen, klaar." Hij concludeert: "Kutseizoen". Maar zingt een paar minuten later weer uit volle borst een van de beroemde Ajax-liedjes. "Het kan dooien, het kan vriezen. Je kan winnen of verliezen. Maar een betere club dan deze, is er niet."