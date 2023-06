'Transfer Timber naar Arsenal is bijna rond'

Het nieuws, dat gisteravond al werd opgeschreven in De Telegraaf, werd vanochtend ook door Voetbal International gemeld. Timber zou bij Arsenal een contract voor de duur van 5 jaar en een salaris van 8 miljoen euro per seizoen kunnen tekenen.

Beide clubs zouden het nog wel eens moeten worden over een transfersom. Arsenal wilde in eerste instantie 35 miljoen betalen, maar dat bod is door Ajax afgewezen.

Champions League

Arsenal, dat in 2004 voor het laatst kampioen werd, kende een aantal beroerde jaren, maar heeft sinds dit seizoen weer de weg omhoog gevonden. The Gunners werden het afgelopen seizoen zelfs bijna kampioen, maar raakten met nog vier wedstrijden te gaan de koppositie kwijt aan Manchester City.

Arsenal eindigde op plek 2, waardoor voor het eerst sinds het seizoen 2016/17 weer in de Champions League spelen. Ajax moet zich volgend seizoen zien te kwalificeren voor een startplaats in de Europa League.

Timber debuteerde in maart 2020 voor Ajax tijdens een competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Hij speelde tot nu toe 121 wedstrijden in het eerste. Ook speelde hij 15 interlands voor het Nederlands elftal.