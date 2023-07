Spoedeisende hulp VUmc gaat 's avonds en 's nachts dicht door personeelstekort

Spoedpatiënten worden 's avonds en 's nachts vanaf maandag opgevangen op locatie AMC. Het personeelstekort speelt al een langere tijd bij de ziekenhuizen. Uit een interne e-mail van eind mei die in handen was van AT5 bleek al dat het ziekenhuis het personeel van andere afdelingen had gevraagd om de gaten in de roosters op te vullen.

Die gaten heeft het ziekenhuis dus niet weten op te vullen voor beide locaties, dus is er gekozen om het rooster van de spoedeisende hulp op locatie AMC compleet te maken. Het rooster van de eerste hulp van het VU kan daardoor niet rond worden gemaakt.

Traumapatiënten al langer naar AMC

Om een kwalitatieve goede zorg te behouden die veilig is voor zowel patiënt als medewerker, gaan sinds eind maart alle traumapatiënten per ambulance naar de spoedeisende hulp van het AMC. De eerste harthulp op locatie VUmc blijft wel open. Ook het ambulancevervoer van patiënten die al bekend zijn op locatie VUmc gaat door.