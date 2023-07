Fatale bombardementen Fokker-fabriek in Noord 80 jaar geleden: "Weet alles nog haarscherp"

Op de Buikslotermeerdijk in Noord werd vandaag stilgestaan bij de ruim 200 slachtoffers die omkwamen tijdens de bombardementen in Noord in 1943, precies 80 jaar geleden.

AT5

De Fokker-fabriek wordt destijds door de Duitsers gebruikt voor de oorlogsindustrie. Toch treft de aanval van de geallieerden niet de fabriek, maar de wijken eromheen. In totaal komen 206 mensen om het leven. "Ik ben hier ter herdenking van de slachtoffers, die ook mijn kennissen waren", vertelt Nolda Kooijman- de Jong. St. Ritakerk Kooijman- de Jong zat op het moment van de bombardementen in de St. Ritakerk. Waar dan net een feestelijke kindermis gehouden wordt. Ze was toen tien jaar. "Ik zat in de kerk, er was één lang lang fluitsignaal en toen gingen alle ramen stuk, al het glas kwam naar binnen en iedereen liep te bloeden. Mensen liepen met bloed overal. Ik weet alles nog haarscherp."

Schade van het bombardement in de St. Ritakerk - Foto: Stadsarchief Amsterdam

Ook Willem van Baarsen is aanwezig op de herdenking. Hij is van na de oorlog maar vertelt dat zijn oudere zus, toen tien jaar oud, ook in de kerk zat tijdens de bombardementen. Zij wist, net als Nolda, de aanval te overleven: " Ik weet dat zij met de schrik is vrijgekomen". Zes volwassenen en vijf andere kinderen in de kerk overleefden het niet.

Quote "Niet zo dat alle Noorderlingen deze geschiedenis kennen, daarom belangrijk dat we het blijven vertellen." Yassmine el Ksaihi, stadsdeelbestuurder

De herdenking in Noord is een samenwerking tussen het Historisch Centrum Amsterdam-Noord en de gemeente. Volgens stadsdeelbestuurder Yassmine el Ksaihi wordt de herdenking met de jaren belangrijker: "Het is echt niet zo dat alle Noorderlingen deze geschiedenis kennen, daarom is het belangrijk dat we het blijven vertellen. Ook Kooijman- de Jong vindt het belangrijk: "Jazeker, dat moet wel blijven. Want de mensen die er niet meer zijn, die achter in de kerk gingen staan, werden allemaal getroffen, daar is niks meer van over."