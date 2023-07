Meerderheid raad wil vaart maken met verplaatsing Passenger Terminal Amsterdam

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk benadrukt dat de terminal niet past in de duurzame ambities van de stad. Ook een tweede brug over het IJ naar Noord is volgens haar niet mogelijk als cruiseschepen de stad blijven aandoen: "Daarbij passen cruiseschepen in het stadshart niet in de opdracht van Amsterdam om het aantal toeristen te reduceren. Oftewel, Amsterdam vaart beter zonder cruise", aldus Rooderkerk.

Vervuilend

Over het verplaatsen van de terminal wordt al sinds 2015 gesproken. De 'varende flatgebouwen' zijn onder meer slecht voor de luchtkwaliteit in de stad. Ook het type toerist dat met zo'n schip de stad in komt, zou te weinig opleveren.

Burgemeester Halsema zei vorig jaar nog dat cruiseschip-toeristen een paar uur 'losgelaten' worden in de stad, bij internationale ketens eten en geen tijd hebben om een museum te bezoeken. "Dat betekent dat je onze stad consumeert, maar weinig betekent voor de stad", zei ze in een podcast van NRC.

Coenhaven

In 2019 werd geprobeerd de PTA te verhuizen naar de Coenhaven. Maar uit ambtelijke stukken bleek dat 'het voornemen om een tweede PTA bij de Coen- en Vlothaven te plaatsen relatief duur is, woningbouwmogelijkheden beperkt en weinig bijdraagt aan spreiding van toerisme en verbetering van de luchtkwaliteit.' De verhuizing ging dus niet door. Ook verplaatsing naar Zaanstad of Velsen zagen de mogelijke komst van de PTA niet zitten.

De PTA is open sinds 2000 en de bouw ervan kostte 40 miljoen euro.