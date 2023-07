Linda mag sociale huurwoning toch ruilen met stel uit Egmond: "Het is feest"

De gepensioneerde Linda Hooft mag haar sociale huurwoning aan de Weesperstraat toch ruilen met die van een stel uit Egmond. Ze woont al sinds 2005 aan de drukke straat, maar wil vanwege gezondheidsklachten graag de stad uit. Maar toen ze haar woning wilde ruilen, kreeg ze een brief van woonstichting Lieven de Key; als ze uit haar woning zou gaan, zou die verhuurd worden in de vrije sector.

Hooft sleepte de stichting voor de rechter en die besliste gisteren in haar voordeel. De kantonrechter oordeelde dat haar gezondheidsklachten, zoals ademhalingsproblemen en slaapproblemen, grotendeels komen door de plek waar ze woont.

Lieven de Key stelde dat de Weesperstraat ook al druk was toen Hooft daar kwam wonen. Maar volgens de rechter ervaart Hooft daar meer last van nu ze bijna twintig jaar ouder is en gepensioneerd.

Het belang van Linda om de stad uit te gaan, weegt volgens de rechter dus zwaarder dan het belang van de stichting om de woning na haar vertrek te verhuren in de vrije sector. En dus mag ze haar woning ruilen met het stel uit Egmond.