Meer afval op straat door invoering statiegeld op blikjes, gemeente neemt maatregelen

Zo worden in alle stadsdelen vanaf half augustus twee extra reinigers ingezet. Ook worden kapotte prullenbakken gerepareerd en krijgen sommige prullenbaken sloten zodat ze niet opengetrokken kunnen worden.

Meer doneerringen

Bovendien wordt de proef met doneerringen uitgebreid. Nu geldt de proef met de ijzeren ringen waar mensen hun statiegeldblikje- of flesje in kunnen zetten, alleen nog in het centrum.

Een afvalbak met donneerringen.