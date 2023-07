Buurgemeenten bezorgd om invoering 30km/u: "Bang voor meer verschraling van het ov"

De gemeente Amstelveen is met zes andere gemeenten bezorgd over de invoering in december van de maximumsnelheid van 30km/u in grote delen van Amsterdam. "We zijn bang dat het een opmaat is voor meer verschraling van het openbaar vervoer", zegt verkeerswethouder Herbert Raat van Amstelveen.

De gemeenten, verenigd in het Amstelland-Meerlanden Overleg, schrijven in een brief aan het Amsterdamse college het belang van de verkeersveiligheid te begrijpen bij het verlagen van de maximumsnelheid. "Tegelijkertijd heeft dit plan effecten op het ov buiten de gemeentegrenzen van Amsterdam." Volgens de buurgemeenten komt het openbaar vervoer door de invoering van 30km/u verder onder druk te staan nadat dit eerder al gebeurde door de hoge energieprijzen, afgenomen reizigersaantallen en personeelstekorten. "Het gevolg van alle negatieve effecten op het ov is dat de reiziger langer onderweg is, minder comfort ervaart en/of besluit om de auto te pakken." Buslijn ingekort Aanleiding voor de zorgen is onder meer het voornemen van Connexxion om buslijn 348 (Uithoorn-Amstelveen-Amsterdam Zuid) in te korten tot busstation Amstelveen. Connexxion is door het invoeren van 30km/u langer onderweg, waardoor er extra bussen en chauffeurs moeten worden ingezet om dezelfde dienstregeling te kunnen rijden. Reden voor de vervoerder om de lijn in te korten. "Wij vinden dat niet acceptabel", aldus de gemeenten. De gemeenten verzoeken Amsterdam om versneld maatregelen in te voeren op de routes waar de bussen rijden of anders de maximumsnelheid niet te verlagen. "Begin niet meteen met alles dicht te zetten met 30km/u. Zorg ervoor dat die buslijnen kunnen blijven rijden", aldus Raat, die benadrukt blij te zijn dat zijn Amsterdamse collega-wethouder Melanie van der Horst de buurgemeenten serieus neemt.

Quote "We verwachten wel dat het ov enige vertraging oploopt en dat kost geld en personeel" Melanie van der horst, wethouder Vervoer

Van der Horst laat weten met de gemeenten in gesprek te zijn over een oplossing. Ook wordt geprobeerd om de effecten op het openbaar vervoer zoveel mogelijk te beperken. "Het openbaar vervoer mag op aparte rijbanen 50km/u blijven rijden en we kijken bijvoorbeeld of we stoplichten beter kunnen afstellen. Maar we verwachten wel dat het ov enige vertraging oploopt en dat kost geld en personeel." In de toekomst denkt ze eraan om bepaalde straten voor het doorgaand verkeer af te sluiten, zodat trams en bussen niet altijd in de file hoeven te staan. "Dit onderzoek moet nog met de gemeenteraad worden besproken en de maatregelen zullen daarna moeten worden uitgewerkt en ook weer met de buurt worden besproken, dus die zullen niet op korte termijn worden ingevoerd." In het Amstelland-Meerlanden Overleg zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer en De Ronde Venen verenigd.