Neergestoken slachtoffer Robert Scottstraat overleden

Een van de twee slachtoffers van de steekpartij vanmorgen in een woning op de Robert Scottstraat in West is overleden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Een ander slachtoffer ligt nog zwaargewond in een ziekenhuis. De politie heeft een 36-jarige Amsterdammer als verdachte aangehouden.

Een buurman die AT5 heeft gesproken hoorde vanmorgen vroeg gebonk en is toen naar het balkon gegaan. Hij zag zijn buurman staan met een mes en een bebloed shirt. "Dat was best wel schrikken. Maar er werd wel heel adequaat gereageerd op straat. Een gewond slachtoffer kreeg meteen hulp van buurtbewoners. De verdachte is uit de woning 'gepraat 'en buiten door de politie overmeesterd. Hij riep vooral om AT5 en dat de politie zijn dossier erbij moest pakken."

Een andere getuige liet even na het incident ook aan AT5 weten dat de dader helemaal onder het bloed met een mes op een balkon stond. "De agenten kwamen net aanrennen en zetten de straat af." Over de aanleiding van de steekpartij kon de politie nog geen mededelingen doen. Dat wordt onderzocht.

Een buurtbewoonster die we ter plaatse spreken zegt dat ze de verdachte eerder weleens op straat tegenkwam. "Ik vermeed dan altijd oogcontact omdat ik het idee had dat hij niet helemaal lekker zat. Dat was gewoon een gevoel wat ik bij hem had. Dat komt omdat hij weleens hardop in zichzelf aan het praten of aan het lachen was."

Over de slachtoffers vertelt ze: "Het waren studenten, of ze dat nog steeds zijn weet ik niet. Maar ze groetten iedereen altijd vriendelijk."

De steekpartij vond plaats rond 8.45 uur in een woning in de straat. Hulpdiensten rukken massaal uit, maar reanimatie mag voor één van de slachtoffers niet meer baten. Het andere slachtoffer kon ondanks zijn verwondingen naar buiten rennen. Daar is hij door omstanders opgevangen en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.