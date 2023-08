Kritiek op 'fietsstraat' Plantage Middenlaan: "Gevaarlijk, auto's hebben het vaak niet door"

Saar Muller van de Fietsersbond is ontevreden over de situatie nu. Ze ziet, ook op de Spuistraat, hoe het verkeer nu verloopt. "Kwetsbare fietsers durven niet meer te fietsen en de snelle fietsers gaan op de stoep rijden, om om de auto's heen te rijden als het te druk is."

Een deel van hen vindt het geen issue meer om van het fietspad de rijbaan op te moeten. "Ik rij hier elke dag, ik raak eraan gewend zo langzamerhand," zegt een fietser. "Het is wat ongemakkelijk, maar zulke situaties zie je vaker in Nederland", zegt een andere voorbijganger.

De woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst laat aan AT5 weten dat het belangrijk is dat fietsers zo veilig mogelijk van A naar B kunnen komen.

"Daarbij helpt het als er genoeg ruimte is voor fietsers. Vrijliggende fietspaden verdwijnen niet zomaar. Op de Kattenburgerstraat zijn de vrijliggende fietspaden behouden. Terwijl op de Kinkerstraat fietsers dankzij de fietsstroken juist meer ruimte hebben dan eerst. In het voorjaar - als 30 kilometer per uur is ingevoerd - komt er een proef waarbij snelle fietsers op de rijbaan kunnen fietsen om zo meer ruimte te maken op het fietspad."